В США начали новое расследование происхождения коронавируса

Члены Палаты представителей Конгресса США начали новое расследование причин, вызвавших пандемию коронавируса.

Его инициировала группа членов Конгресса от Республиканской партии, передает Day.Az со ссылкой на газету The Washington Post. Они настаивают на необходимости изучить версию о том, что пандемия якобы началась после утечки вируса из Уханьского института вирусологии КНР.

Конгрессмены потребовали обнародовать имеющиеся данные правительство США, в том числе Государственный департамент.

Они направили запросы в Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний, а также в сотрудничающую с китайским институтом американскую неправительственную организацию EcoHealth Alliance.