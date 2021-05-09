Кто стоит за взрывом в Кабуле?

В больницы Кабула всю минувшую ночь доставляли раненых в результате взрыва бомбы возле школы для девочек в шиитском районе на западе столицы. Погибли, по разным данным, около пятидесяти человек; официально подтверждена гибель 30. Большинство из них школьницы в возрасте от 11 до 15 лет. Десятки получили ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, президент Афганистана Ашраф Гани назвал произошедшее террористическим актом, обвинив в его организации радикальное движение "Талибан". Но талибы осудили нападение и свою причастность к нему отрицают.

По данным расследования, взрыв был направлен на то, чтобы вызвать максимальные потери среди гражданского населения. Это усиливает опасения, что насилие в разрушенной войной стране может обостриться после вывода войск США и других стран НАТО, присутствовавших здесь почти 20 лет.

Ответственность за произошедшее пока никто на себя не взял, но, по данным афганских властей, шиитские кварталы Кабула и раньше становились мишенями филиала группировки "Исламское государство" в Афганистане. В прошлом году группировка взяла на себя ответственность за два жестоких нападения на образовательные учреждения, в результате которых погибли 50 человек, большинство из них были студенты.