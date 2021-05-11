В результате стрельбы в школе в Казани пострадали 32 человека, их везут в больницы, сообщил ТАСС во вторник источник в Минпросвещения республики, передает Day.Az.

"Уже 32 пострадавших везут в РКБ и ДРКБ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сигнал с тревожной кнопки в школе в Казани, где произошла стрельба, поступил в 09:25, стрельба началась в 09:20. В школе на тот момент находились 714 детей, около 70 сотрудников, из них 52 педагога.