Появились первые жертвы обстрела Израиля

В результате обстрела израильского города Ашкелон погибли две женщины, сообщает во вторник, 11 мая, агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Ранее Times of Israel сообщило, что из сектора Газа выпустили десятки ракет по крупным израильским городам Ашкелон и Ашдод.

Телеканал Sky News Arabia сообщает, что одна из запущенных из сектора Газа ракет попала в здание завода в Ашкелоне.

По подсчетам израильских СМИ, только 11 мая по Израилю было выпущено более 250 снарядов.

По данным палестинского информационного портала Sawa, в результате прямых попаданий загорелось несколько зданий, повреждены автомобили.

Власти призвали местных жителей оставаться в бомбоубежищах до последующего уведомления.