Ракета палестинских радикалов поразила объект израильской энергетической корпорации

Одна из ракет, выпущенных палестинскими радикалами с территории сектора Газа, поразила объект израильской государственной национальной энергетической корпорации Petroleum & Energy Infrastructures (PEI, "Петролеум энд энерджи инфрастракчерс"), расположенный недалеко от города Ашкелон.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила во вторник газета Haaretz.

По ее сведениям, снаряд попал в топливный бак, в результате чего возникло возгорание. Пожарным удалось быстро справиться с огнем. Утверждается, что объекту причинен незначительный ущерб.

Согласно данным израильской стороны, с вечера понедельника палестинские радикалы осуществляют массированные ракетные обстрелы израильских городов: сирены воздушной тревоги звучат в городах Ашкелон и Сдерот, а также в населенных пунктах в районах, граничащих с палестинским анклавом. В результате обстрелов в Израиле пострадали десятки людей. Так, во вторник, как сообщили СМИ, при обстреле Ашкелона погибли две женщины.

Между тем, как передают арабские телеканалы, в результате ответных ракетных обстрелов сектора Газа со стороны Израиля 28 человек, включая 10 детей, погибли, свыше 150 получили ранения. По утверждению палестинских источников, ударам израильских сил подвергаются жилые дома, школы, мечети, а также объекты инфраструктуры.