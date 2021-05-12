В Шереметьево пресекли работу клиники, делавшей поддельные справки для въезда иностранцев

Пограничники пресекли работу частной клиники в московском аэропорту Шереметьево, изготавливавшей поддельные справки для въезда иностранцев в Россию во время пандемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сотрудниками отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево пресечена противоправная деятельность по изготовлению и сбыту подложных медицинских документов в целях их дальнейшего использования иностранными гражданами в качестве оснований для въезда на территорию РФ в условиях действующих противоэпидемиологических ограничений, - сообщили в УФСБ. - У руководителя частной медицинской клиники изъято более 100 справок-приглашений на оказание медицинских услуг, печати и штампы, а также клиентская база иностранцев, намеревавшихся приобрести подложные документы".

По данному факту проводится разбирательство, по его результатам будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.