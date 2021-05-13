Пандемии можно было избежать - независимая экспертная комиссия

Пандемии можно было избежать. Миллионы людей остались бы живы, если бы не запоздалая реакция Всемирной организации здравоохранения и государств, чьи лидеры позволили коронавирусу распространиться в мире, прежде чем предпринять жесткие меры для борьбы с ним.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, к такому выводу пришла созданная по инициативе самой ВОЗ независимая комиссия по обеспечению готовности к пандемии IPPPR.

"Совершенно ясно, что со стороны Китая и ВОЗ было немало задержек и сомнений. Некоторые из проволочек на самом деле стали результатом сложных бюрократических процедур так называемых Международных медико-санитарных правил", - отмечает Мишель Казачкин, член независимой комиссии.

IPPPR настаивает на расширении полномочий ВОЗ для решения подобных кризисов в будущем. В частности, речь идет о праве на гарантированный доступ ее экспертов в страны, где возникают вспышки инфекционных заболеваний. В связи со своей довольно слабой ролью в глобальной системе контроля в сфере здравоохранения организация просто не смогла скоординировать действия государств, считают исследователи.