По Израилю за четыре дня выпустили более 1,7 тыс. ракет

Не менее 1 750 ракет было выпущено с территории сектора Газа по Израилю за четыре дня. Как сообщила Армия обороны Израиля в пятницу на своей странице в Twitter, число погибших израильтян в результате ракетных обстрелов возросло до семи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По оценке военных, в ходе ударов в общей сложности 523 жителя Израиля получили ранения. Ущерб причинен школе, больнице и множеству жилых домов.

"В ответ [на эти удары] Армия обороны Израиля поразила более 650 террористических целей в секторе Газа, включая пусковые ракетные установки, 10 тоннелей, [которые палестинские радикалы используют для атак на Израиль], более 100 боевиков [движения] ХАМАС и "Исламского джихада", - говорится в сообщении.

Как информировал ранее Минздрав прибрежного анклава, жертвами непрекращающихся с понедельника израильских ударов по сектору стали 109 палестинцев, в том числе 28 несовершеннолетних и 15 женщин. Свыше 620 человек получили ранения.