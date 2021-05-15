Китайцам запретили пышные похороны ради экономии средств

Похоронные церемонии теперь запрещено растягивать более чем на три дня.

Жителям юго-запада Китая из соображений экономики запретили организовывать пышные вечеринки, свадьбы, а также расточительствовать на похоронах.

Речь идет об округе Фунин провинции Цзянсу. В мае местным жителям придется отказаться от дорогих торжеств, сообщает Day.Az со ссылкой на "Би-би-си".

Стоимость подарков не должна превышать 31 доллар.

Кроме того, некоторые госслужащие провинции Юньнань теперь обязаны согласовывать с властями число гостей и столов на свадьбах. Их должно быть не более 200 и 20 соответственно. Не получится и предаться чревоугодию, на питание каждого из гостей разрешают тратить только 46 долларов.

Похоронные церемонии теперь запрещено растягивать более чем на три дня.