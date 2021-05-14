Байден предложит Путину создать международную систему кибербезопасности

Президент США Джо Байден заявил, что хочет обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным международные стандарты по кибербезопасности? передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Мы работаем, чтобы прийти к тому, чтобы был своего рода международный стандарт, чтобы страны, которые знают, что имеется криминальная деятельность, которая происходит с их территории, чтобы мы все действовали против этих преступных группировок. Я ожидаю, что это будет одной из тем, о которых мы будем говорить с президентом Путиным", - сказал он журналистам в Белом доме.

Ранее Байден сказал, что Кремль непричастен к резонансной кибератаке Colonial Pipeline, но что у США есть основания подозревать, будто хакеры могут находиться в России.

Colonial Pipeline подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Из-за атаки компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". Простой трубопровода уже привел, в частности, к повышению оптовых цен на бензин в США и отдельным перебоям на автозаправках.

По информации СМИ, оператор выплатил взломщикам почти пять миллионов долларов в криптовалюте.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин предлагал американской стороне комплекс мер по возвращению к эффективному сотрудничеству в области кибербезопасности, но реакции не последовало ни от администрации Трампа, ни от команды Байдена.