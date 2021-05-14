Зеленский ввел санкции против сотен воров в законе и иностранцев

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против 111 иностранцев и 557 воров в законе.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил в телеграме президент Украины Владимир Зеленский.

"Завершилось очередное заседание СНБО. Его результатами стали важные решения для страны и, вероятно, сердечные приступы для лиц, которые годами действовали против нее и народа", - говорится в публикации.

В сообщении не уточняются имена попавших под санкции людей.

Ограничения предусматривают блокировку активов, запрет въезда на Украину, отказ в предоставлении или отмена виз. Помимо этого, санкционные меры включают в себя отказ и отмену вида на временное или постоянное проживание, разрешения на иммиграцию, невозможность приобретения гражданства и принудительное выдворение.