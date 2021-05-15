https://news.day.az/world/1342691.html В результате падения фургона в канал в Пакистане погибли 11 человек
В результате падения фургона в канал в Пакистане погибли 11 человек
В результате падения фургона в канал на востоке Пакистана погибли 11 человек, семеро из которых - дети.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство "Синьхуа".
По его данным, фургон, в котором находилось 11 пассажиров, затонул в канале в восточной провинции Пенджаб. Среди погибших семеро детей, три женщины и один мужчина, все они являются членами одной семьи.
По сообщениям очевидцев, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.
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