https://news.day.az/world/1342851.html Все иностранные авиакомпании приостановили рейсы в Израиль
Все иностранные авиакомпании приостановили рейсы в Израиль
Все иностранные авиакомпании, осуществляющие рейсы в Израиль, отменили полеты в еврейское государство по соображениям безопасности из-за продолжающихся ракетных обстрелов из сектора Газа.
Об этом сообщила в субботу государственная израильская радиостанция Kan, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, одними из последних приостановили полеты в Израиль авиакомпании из ОАЭ.
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