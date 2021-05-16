https://news.day.az/world/1342893.html Нефть подорожала на мировом рынке
Нефть подорожала на мировом рынке
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость июльского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 2,65% и составила $68,83 за баррель.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, стоимость барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в июне повысилась на 2,65% и составила $65,51.
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