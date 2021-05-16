МИД Китая раскритиковал вывод войск США из Афганистана

Глава МИД Китая Ван И подверг критике вывод войск США из Афганистана, назвав уход американских военных из ближневосточного государства "поспешным". Такое заявление он сделал во время телефонного разговора с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Куреши, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства КНР, "поспешный" вывод американских сил из Афганистана "уже стал серьезным ударом для процесса перемирия" в исламской республике, а "также отрицательно сказался на региональной стабильности". По его словам, в такой ситуации Пекин ожидает, что должную роль сыграет ООН, а у Шанхайской организации сотрудничества имеется необходимость более внимательно следить за данным вопросом. Китайский министр указал, что соседним с Афганистаном странам следует "усилить взаимодействие, выступить единым фронтом и предпринять скоординированные действия".

Ван И также подчеркнул, что Пакистан традиционно имеет важное влияние в афганском вопросе, и КНР высоко оценивает его усилия по достижению мира в Афганистане.

"Китай и Пакистан должны продолжать укреплять стратегическую координацию, оказывать более активное влияние на мирный процесс в Афганистане и совместно поддерживать региональный мир и стабильность", - добавил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты выполнили свою миссию в Афганистане и с 1 мая начнут выводить войска из страны.

В 2020 году США и радикальное афганское движение "Талибан" (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.

Фото: Rahmat Gul/AP