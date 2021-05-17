США вновь заблокировали заявление Совбеза ООН по Израилю и Палестине

США вновь заблокировали принятие заявления Совета безопасности ООН для прессы по Палестине и Израилю.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщили источники в Совбезе.

"Договоренности по заявлению достичь не удалось", - сказал один источник. Еще трое заявили, что этого не удалось сделать из-за позиции США.

"США сказали, что они не поддерживают на данный момент принятие каких-либо документов Совбеза", - указал один из собеседников агентства.

Как отметил еще один источник, аргументация США состоит в том, что они работают над деэскалацией конфликта в двустороннем формате и "продукт СБ может навредить или спровоцировать эскалацию".

На прошлой неделе состоялись три заседания СБ ООН, посвященные событиям в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. Два из них были закрытыми. Пока Совбез не смог договориться о каком-либо заявлении по итогам прошедших встреч. Как сообщил источник в Совбезе, США были единственным государством, блокировавшим принятие заявления.