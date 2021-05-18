Россия призвала немедленно прекратить все боевые действия в Газе

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов в разговоре по телефону во вторник с членом Политбюро Народного фронта освобождения Палестины Махером Тахером подчеркнул необходимость безотлагательного прекращения любых боевых действий в секторе Газа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В ходе беседы была обсуждена складывающаяся ситуация на Ближнем Востоке в связи с продолжающейся эскалацией вооруженного противостояния между израильтянами и палестинцами. С российской стороны была подчеркнута необходимость безотлагательного прекращения любых боевых действий и недопущения дальнейшей деградации гуманитарной ситуации в секторе Газа", - говорится в сообщении МИД РФ.

Москва также отметила важность активизации консолидированных усилий участников ближневосточного "квартета" международных посредников по налаживанию палестино-израильских переговоров на известной международно-правовой основе.

Разговор состоялся по инициативе палестинской стороны.