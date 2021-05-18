В ООН не пришли к общему мнению по Ближнему Востоку

Совет Безопасности (СБ) ООН на четвертом за последние две недели заседании по обострению палестино-израильского конфликта не смог сформировать общую позицию.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник постоянный представитель Китая при ООН, председательствующий в мае в Совбезе, Чжан Цзюнь в своем Twitter.

Постоянный представитель призвал всех членов объединить усилия для достижения перемирия и защиты мирных жителей.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской (в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан) - свыше 230.