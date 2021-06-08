В Туве эвакуировали десятки человек

Из-за паводка в столице Тувы Кызыле в пункты временного содержания эвакуировали 58 человек.

Об этом заявил оперативный дежурный ЕДДС мэрии Кызыла Иван Манжуев, его комментарий опубликован на странице администрации города во "ВКонтакте", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Он отметил, что в ночь на 8 июня уровень воды в Енисее превысил критический на 68 см, теперь он составляет 568 см.

"По Малому Енисею превышение критического уровня на 115 сантиметров и составляет 550 сантиметров. В пункте временного размещения по (улице) Набережной, 80 в ДК "Енисей" размещены 58 человек", - рассказал Манжуев.

Сейчас на месте паводка работают представители мэрии, спасатели, полицейские и военные. Для ликвидации последствий происшествия применяют девять КАМАЗов, три экскаватора и один бульдозер.

Ранее паводок привел к затоплению 48 дачных домов в Кызыле. Из-за этого в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.