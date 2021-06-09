https://news.day.az/world/1350982.html На военной базе в США произошла стрельба
На военной базе в США произошла стрельба
На базе ВВС США в штате Техас произошла стрельба, объявлена команда "в укрытие".
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается в Twitter-аккаунте объединенной военной базы "Лаклэнд" в Сан-Антонио.
"Предупреждение об активной стрельбе для всех сотрудников "Лаклэнд". Всем незамедлительно в укрытие", - отмечается в предупреждении. Других подробностей на данный момент не приводится.
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