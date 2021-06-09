На военной базе в США произошла стрельба

На базе ВВС США в штате Техас произошла стрельба, объявлена команда "в укрытие".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается в Twitter-аккаунте объединенной военной базы "Лаклэнд" в Сан-Антонио.

"Предупреждение об активной стрельбе для всех сотрудников "Лаклэнд". Всем незамедлительно в укрытие", - отмечается в предупреждении. Других подробностей на данный момент не приводится.