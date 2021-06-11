https://news.day.az/world/1351442.html В Армении задержан кандидат в депутаты
В Армении задержан кандидат в депутаты
Правоохранительные органы Армении задержали минувшей ночью кандидата в депутаты от блока "Честь имею", бывшего мэра города Армавир Рубена Хлгатяна.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Facebook его адвокаты Гаяне Папоян и Арсен Сардарян.
"Заявляем, что задержание имеет мотивы политического преследования. Его цель - помешать политической деятельности блока "Честь имею" в канун выборов", - подчеркнули защитники Хлгатяна.
Как отметила Гаяне Папоян, адвокаты обратились в суд по вопросу о правомерности задержания Рубена Хлгатяна.
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