https://news.day.az/world/1352149.html В Грузии число умерших от коронавируса превысило 5 000 человек
В Грузии число умерших от коронавируса превысило 5 000 человек
За последние сутки в Грузии выявлено 522 случая заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 14 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 353 965, число умерших выросло до 5 048.
От коронавируса вылечились 339 392 человека.
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