В Грузии число умерших от коронавируса превысило 5 000 человек

За последние сутки в Грузии выявлено 522 случая заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 14 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 353 965, число умерших выросло до 5 048.

От коронавируса вылечились 339 392 человека.