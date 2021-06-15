В Копенгагене появилась стена Кристиана Эриксена

В столице Дании появилась стена полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, сообщает официальный инстаграм-аккаунт Евро-2020 в Копенгагене.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, каждый желающий может прийти к стене и написать пожелания известному датскому футболисту. Сейчас Кристиан Эриксен находится в больнице.

Напомним, что во второй игровой день чемпионата Европы - 2020 игрок миланского "Интера" и сборной Дании Кристиан Эриксен упал на газон во время матча группового этапа против команды Финляндии. Врачи оперативно вступили в дело и с помощью искусственного дыхания и непрямого массажа сердца сумели реанимировать футболиста. Матч между сборными Дании и Финляндии было решено продолжить. Сейчас Эриксен находится в стабильном состоянии. Его жизни ничего не угрожает.