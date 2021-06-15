США запретят ввоз собак из 113 стран

Власти США с 14 июля вводят временный запрет на ввоз собак из 113 стран мира, включая Россию, из-за угрозы распространения собачьего бешенства. Об этом сообщается в пресс-релизе федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ), опубликованном на сайте медрегулятора в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Эта временная мера необходима для обеспечения здоровья и безопасности собак, ввозимых на территорию США, а также для защиты здоровья населения от повторного попадания вируса бешенства собак в Соединенные Штаты", - говорится в сообщении. В ЦКПЗ отметили, что Соединенные Штаты искоренили вирус собачьего бешенства в 2007 году, но ввоз даже одного инфицированного питомца может привести к передаче смертельного заболевания людям, а также домашним и диким животным.

Из-за сокращения регулярности рейсов, собакам, которых не допускали в США, приходилось дольше ждать возвращения в страну вылета, что в ряде случаев приводило к заболеваниям и смерти.

Согласно оценкам медрегулятора, 6% всех собак, ввозимых на территорию Соединенных Штатов, прибывают из перечня стран с высоким риском заражения бешенством. В этот список также входят Беларусь, Украина, Китай, Саудовская Аравия, Кения, Вьетнам, Перу, Ливия, Турция, Бразилия и Индия.