В США загорелся химический завод

Химический завод Chemtool загорелся в американском Роктоне (штат Иллинойс), пожарная служба распорядилась эвакуировать всех жителей и предприятий в радиусе одной мили от завода, сообщается в заявлении местной полиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по сообщению телеканала NBC News, пожар вспыхнул в понедельник утром, его причина пока не установлена.

Отмечается, что было принято решение отказаться от тушения огня водой. Как пояснил начальник пожарной охраны Роктона Кирк Уилсон, применение воды для борьбы с пламенем грозит привести к опасному стоку в реку Рок, приток реки Миссисипи.

Местные чиновники выразили обеспокоенность в связи с риском распространения химических веществ, таких как серная кислота, азот и свинец. Администратор департамента здравоохранения округа Уиннебейго Сандра Мартелл призвала население носить маски на улице.