В ВОЗ захотели запретить женщинам пить алкоголь

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) захотела запретить женщинам детородного возраста употреблять алкоголь. Об этом говорится в проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022 - 2030 годы, передает Day.Az со ссылкой на news.ru.

В документе говорится, что страны должны повышать осведомлённость граждан о вреде алкоголя. Особое внимание в этом случае нужно уделить просвещению женщин детородного возраста, детей и беременных.

Такая обеспокоенность организации за чужое репродуктивное здоровье связана с тем, что алкоголь до и во время беременности может привести к развитию у плода различных заболеваний и нарушений, а также к появлению проблем с социальным поведением и способностью к обучению.

Кроме того, в ВОЗ обеспокоены тем фактом, что алкоголь оказывает негативное воздействие на психическое и физическое состояние женщины. Таким образом, в ВОЗ заключили, что наилучшим вариантом будет полный отказ женщин от алкоголя.

В Сети подобная инициатива вызвала резко негативный отклик. Организацию обвинили в сексизме. Некоторые юзеры заметили, что только женщина имеет право решать, пить ей алкоголь или нет.