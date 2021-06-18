Лиссабон закрывается на локдаун

В Португалии ограничат передвижение в и из округа Лиссабон на ближайшие выходные. Такое решение принято в связи с ростом числа зараженных ковидом в португальской столице: власти стремятся не допустить распространение вируса по стране.

"Правительство решило возобновить запрет на передвижение в столичный округ Лиссабона и из него в выходные. Как уже было в прошлом, это - попытка предотвратить распространение вируса из Лиссабона на остальную часть страны. В связи с этим с трех часов дня пятницы въезд и выезд в столичный округ будет закрыт.

Конечно, принимать такие меры сложно, но нам представляется, что это шаг необходим, чтобы эпидемиологическая ситуация Лиссабона не охватила всю страну", - заявила на пресс-конференции представитель правительства Мариана Виейра да Силва.

Число случаев заражения на 100 тысяч населения в Лиссабоне втрое выше, чем в в других регионах Португалии.

Ограничения по передвижению коснутся почти 3 миллионов жителей столичного округа, при этом на авиаперелеты запрет не распространяется. С конца декабря в республике идет кампания по вакцинации. Сегодня полностью привита пятая часть населения.