В России разбился самолет

- есть погибшие и пострадавшие - ФОТО

Самолет Л-410 совершил жесткую посадку в Кемеровской области России.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в результате случившегося погибли семь человек, 13 пострадали.

По словам представителя экстренной службы, это произошло в районе села Журавлево в Промышленновском районе.

Аэродром Танай расположен в Промышленновском районе Кузбасса рядом с границей с Новосибирской областью. На его базе создан и действует Кузбасский парашютный центр, который проводит парашютно-десантную подготовку спортсменов и любителей.