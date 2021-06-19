https://news.day.az/world/1354002.html В России разбился самолет - есть погибшие и пострадавшие - ФОТО
В России разбился самолет - есть погибшие и пострадавшие - ФОТО
Самолет Л-410 совершил жесткую посадку в Кемеровской области России.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в результате случившегося погибли семь человек, 13 пострадали.
По словам представителя экстренной службы, это произошло в районе села Журавлево в Промышленновском районе.
Аэродром Танай расположен в Промышленновском районе Кузбасса рядом с границей с Новосибирской областью. На его базе создан и действует Кузбасский парашютный центр, который проводит парашютно-десантную подготовку спортсменов и любителей.
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