Турция проводит испытания нового беспилотника

Новый турецкий беспилотник местного производства под названием Alpagu успешно провел свои первые испытательные стрельбы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Hürriyet Daily News.

Согласно заявлению, опубликованному Управлением оборонной промышленности Турции, "Альпагу" поразил цель с полной точностью в ходе испытательной стрельбы, проведенной на полигоне Аксарай.

"После запуска, - сообщается в заявлении, - "Альпагу", который летел около 10 минут, следовал за целью с помощью программного обеспечения отслеживания изображений. Оставаясь незамеченным до последнего момента, "Алпагу" уничтожил свою цель вместе с боеприпасами".

По словам его производителя, беспилотник предназначен как для разведки и наблюдения, так и для поражения целей вне линии прямой видимости с высокой точностью, может перевозиться одним солдатом, а также может работать автономно или с дистанционным управлением.

Беспилотник весит менее 2 килограммов, но может нести значительное количество взрывчатки. Производитель рекламирует искусственный интеллект "Альпагу", возможности обработки изображений, скорость погружения, низкое радиолокационное сечение и предполагаемую способность поражать цели с высокой точностью.