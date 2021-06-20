За последние сутки в Грузии выявлен 521 случай заражения COVID-19

За последние сутки в Грузии выявлен 521 случай заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 12 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 358 881, число умерших - 5 160.

Вылечились 344 748 человек.