ЦИК Армении: Партия Пашиняна лидирует по предварительным итогам голосования

00:10

Центральная избирательная комиссия Армении на 23.50 по ереванскому времени обработала 2,54% бюллетеней на прошедших в стране внеочередных парламентских выборах. Это данные со 156 небольших сельских участков.

Голоса распределились следующим образом:

1. "Гражданский договор" - 61,47% (19743 голоса),

2. блок "Армения" - 17,58% (5645),

3. блок "Честь имею" - 5,38% (1728),

4. "Процветающая Армения" - 5,42% (1740),

5. "Республика" - 2,04% (654),

6. "Светлая Армения" - 1,26% (404).

Остальные электоральные конкуренты пока набирают десятые или сотые доли процента.

23:45

Известны предварительные итоги голосования на основании данных с 80 избирательных участков.

Лидирует "Гражданский договор" с 58,04%, на втором месте блок "Армения" с 22,01% голосов.

На третьем месте блок "Честь имею", набравший 5,66%, однако для блоков установлен проходной барьер в 7%. Четвертую строчку занимает партия "Процветающая Армения" -5,11%, а замыкает пятерку "Республика" - 1,66%.

22:40

Партия Пашиняна лидирует по итогам электронного голосования на парламентских выборах в Армении, набирая 163 голоса, у блока Кочаряна - 135. Результаты были представлены на внеочередном заседании Центральной избирательной комиссии.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, общее число граждан, имеющих право голосовать по электронной системе, составляет 650. В голосовании приняли участие 500 избирателей, 45 бюллетеней были признаны недействительными.

Что касается итогов голосования, то картина выглядит следующим образом:

1. "Справедливая Армения" - 1

2. "Армянский национальный конгресс" - 43

3. "Гражданский договор" - 163

4. Национально-христианская партия "Зартонк" ("Пробуждение") - 0

5. Партия "Свобода" - 2

6. Блок "Честь имею" -14

7. Партия "Единая Родина" - 1

8. Партия "Всеармянская национальная государственность" - 0

9. Партия "Просвещенная Армения" - 14

10. Партия "Наш дом - Армения" - 2

11. Партия "Республика" - 17

12. Партия "Армянская родина" - 4

13. Блок "Свободная Родина" - 0

14. Партия "Процветающая Армения" - 3

15. Демократическая партия Армении - 4

16. Партия "Национально-консервативное движение 5165" - 12

17. Социал-демократическая партия "Выбор гражданина" - 2

18. Блок "Альянс демократов Ширинян-Бабаджанян" - 3

19. Партия "Национальная повестка" - 0

20. Партия "Верелк" ("Подъем") - 14

21. Либеральная партия - 12

22. Партия "Армянские орлы - Единая Армения" - не участвовала в выборах

23. Европейская партия Армении - 0

24. Блок "Айастан" ("Армения") - 135

25. Партия "Национально-демократический полюс" - 6

26. Партия "Суверенная Армения" - 3

20 июня в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы. В них приняли участие 25 политических сил - 21 партия и 4 блока. Из 2,578 миллиона граждан, обладающих избирательным правом, в голосовании приняли участие 1 281 174 или 49,4%.