ЦИК Армении: Партия Пашиняна лидирует по предварительным итогам голосования - обработано 2,54% бюллетеней
00:10
Центральная избирательная комиссия Армении на 23.50 по ереванскому времени обработала 2,54% бюллетеней на прошедших в стране внеочередных парламентских выборах. Это данные со 156 небольших сельских участков.
Голоса распределились следующим образом:
1. "Гражданский договор" - 61,47% (19743 голоса),
2. блок "Армения" - 17,58% (5645),
3. блок "Честь имею" - 5,38% (1728),
4. "Процветающая Армения" - 5,42% (1740),
5. "Республика" - 2,04% (654),
6. "Светлая Армения" - 1,26% (404).
Остальные электоральные конкуренты пока набирают десятые или сотые доли процента.
23:45
Известны предварительные итоги голосования на основании данных с 80 избирательных участков.
Лидирует "Гражданский договор" с 58,04%, на втором месте блок "Армения" с 22,01% голосов.
На третьем месте блок "Честь имею", набравший 5,66%, однако для блоков установлен проходной барьер в 7%. Четвертую строчку занимает партия "Процветающая Армения" -5,11%, а замыкает пятерку "Республика" - 1,66%.
22:40
Партия Пашиняна лидирует по итогам электронного голосования на парламентских выборах в Армении, набирая 163 голоса, у блока Кочаряна - 135. Результаты были представлены на внеочередном заседании Центральной избирательной комиссии.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, общее число граждан, имеющих право голосовать по электронной системе, составляет 650. В голосовании приняли участие 500 избирателей, 45 бюллетеней были признаны недействительными.
Что касается итогов голосования, то картина выглядит следующим образом:
1. "Справедливая Армения" - 1
2. "Армянский национальный конгресс" - 43
3. "Гражданский договор" - 163
4. Национально-христианская партия "Зартонк" ("Пробуждение") - 0
5. Партия "Свобода" - 2
6. Блок "Честь имею" -14
7. Партия "Единая Родина" - 1
8. Партия "Всеармянская национальная государственность" - 0
9. Партия "Просвещенная Армения" - 14
10. Партия "Наш дом - Армения" - 2
11. Партия "Республика" - 17
12. Партия "Армянская родина" - 4
13. Блок "Свободная Родина" - 0
14. Партия "Процветающая Армения" - 3
15. Демократическая партия Армении - 4
16. Партия "Национально-консервативное движение 5165" - 12
17. Социал-демократическая партия "Выбор гражданина" - 2
18. Блок "Альянс демократов Ширинян-Бабаджанян" - 3
19. Партия "Национальная повестка" - 0
20. Партия "Верелк" ("Подъем") - 14
21. Либеральная партия - 12
22. Партия "Армянские орлы - Единая Армения" - не участвовала в выборах
23. Европейская партия Армении - 0
24. Блок "Айастан" ("Армения") - 135
25. Партия "Национально-демократический полюс" - 6
26. Партия "Суверенная Армения" - 3
20 июня в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы. В них приняли участие 25 политических сил - 21 партия и 4 блока. Из 2,578 миллиона граждан, обладающих избирательным правом, в голосовании приняли участие 1 281 174 или 49,4%.
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