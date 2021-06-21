В Индии началась вакцинация от COVID-19 всего взрослого населения

В Индии в понедельник началась программа бесплатной вакцинации всего взрослого населения страны от коронавируса.

По сообщению газеты Times of India, в рамках программы индийское правительство будет закупать 75% производящихся в стране вакцин и распределять их между штатами страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Количество вакцин, которые получит тот или иной регион, будет зависеть от численности населения, количества случаев COVID-19 и числа привитых от коронавируса.

Остальные 25% произведенных в стране вакцин могут приобретать штаты и частные клиники.

Анонсируя в начале июня в обращении к нации начало кампании, премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул, что вакцину от коронавируса бесплатно получит каждый житель страны, независимо от своего достатка и социального статуса. "Будь то бедные, представители различных категорий среднего класса - все бесплатно получат вакцины, - заявил глава правительства. - При этом будет происходить постоянный приток вакцин в частный сектор".

Вакцинация от СOVID-19 началась в Индии 16 января, по 30 апреля власти распространяли вакцины бесплатно - в тот период прививку получили врачи, медсестры, сотрудники полиции и чрезвычайных служб, а также люди старше 45 лет.

Индия является крупнейшим в мире производителем вакцин, но несмотря на это, программа вакцинации от коронавируса в стране реализуется медленно - хотя вакцину от COVID-19 за 156 дней кампании получили 28 млн жителей, или около 20% населения страны, обе дозы получили немногим более 51 млн граждан, или примерно 3,7% населения.

Осуществление новой программы вакцинации началось во время спада числа инфицированных во время второй волны коронавируса. Рост новых случаев заражения COVID-19 регистрировался в Индии с конца февраля этого года, с 21 апреля и по 17 мая число новых случаев заболевания ежедневно превышало 300 тыс. в сутки - больше, чем в любой другой стране, пять суток в мае их количество составляло более 400 тыс.

Как сообщило в понедельник Министерство здравоохранения Индии, общее число заразившихся коронавирусом в Индии за время пандемии достигло 29,9 млн человек, выздоровели свыше 28,7 миллиона, от последствий коронавируса умерли более 386 тыс. человек.