Российские власти задумали чипировать людей

Российские власти разрабатывают новую программу, в рамках которой предлагается вживлять в мозг людей микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств. Об идее чипировать граждан пишет "Коммерсантъ", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, документ задуман и разработан Российской академией наук (РАН) совместно с МГУ, а также одобрен президентом России Владимиром Путиным в марте. Проработку Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину и руководителю администрации президента Антону Вайно.

На новую федеральную программу "Мозг, здоровье, интеллект, инновации" до 2029 года потребуется 54 миллиарда рублей. Проект предполагает, в частности, развитие технологий нейроинтерфейсов - наборов аппаратных комплексов, позволяющих управлять внешними устройствами напрямую с помощью сигналов мозга.

Также авторы документа отмечают, что необходимо наращивать научную базу по этим технологиям и массово выпускать передовые прототипы. Так, планируется создать интерфейсы "человек-техника" для управления сложными системами как непосредственно, так и удаленно, по принципу дистанционного присутствия, аватара.