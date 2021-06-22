США взяли под контроль домены двух иранских и одного йеменского телеканалов

Американские власти взяли под контроль домены иранских телеканалов Press TV и Al-Alam, а также йеменского телеканала Al Masirah.

Как передает Day.Az со ссылкой на strana.ua, об этом свидетельствует информация, размещенная на сайтах этих вещателей.

Так, при попытке зайти на любой из трех вышеперечисленных сайтов пользователь видит объявление о том, что домены взяты под контроль в соответствии с законами США, которые разрешают конфисковать имущество, "связанное с незаконным оборотом технологий или материалов для изготовления ядерного, химического, биологического или радиологического оружия либо производством, импортом, продажей или распространением веществ ограниченного обращения".