В Китае показали "футуристичную" субмарину нового типа

В Сети появились фотографии и видеозаписи, на которых можно увидеть новейшую китайскую подлодку, известную как Type 039C Yuan.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, эксперты уже успели ее сравнить с перспективной шведской субмариной типа Blekinge, которая обладает похожими внешними особенностями.

О существовании одной из самых "загадочных" китайских подлодок, новейшей Type 039C, стало известно недавно. Впервые фотографии нового корабля были опубликованы специалистом в сфере военно-морских сил Эйч-Ай Саттоном.

На новом ролике видно, как подводная лодка движется по реке. По некоторым данным, это Янцзы, куда субмарину спустили в Ухане.

Новейший и потенциально наиболее совершенный представитель семейства дизель-электрических лодок типа Yuan находится на вооружении флота Поднебесной. По данным из открытых источников, сейчас таких кораблей насчитывается 17.

Отмечается, что у новой субмарины оригинальный внешний вид, который при этом нельзя назвать уникальным - похожие особенности можно видеть на перспективной шведской лодке Blekinge, известной как A26.

В издании Naked Science отметили, что подобный выбор конструкции, вероятнее всего, обусловлен желанием сделать субмарину максимально малошумной.