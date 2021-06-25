В России выявлен первый случай заражения дельта-штаммом коронавируса

В России зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса "дельта плюс".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом рассказала замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко, передает "Фонтанка".

"Случай единственный и, скорее всего завозной", - сказала Даниленко. Она добавила, что данный штамм зафиксирован в единичных случаях в США и Великобритании.

Специалист указала, что пока рано говорить о степени опасности "дельты плюс". По ее словам, по клинической картине пациентов с таким штаммом нельзя сказать, что он более опасен или смертелен, чем другие известные варианты COVID-19.

24 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России отсутствует новейший штамм коронавируса "дельта плюс". По ее словам, данный штамм выявлен не только в Индии, но и еще в пяти государствах.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова объясняла, что опасность штамма "дельта плюс" состоит в том, что коронавирус может уйти от "коктейля" антител, в том числе из вакцин и сывороток.