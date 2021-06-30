https://news.day.az/world/1357239.html Число инфицированных COVID-19 в Грузии превысило 366 тысяч
Число инфицированных COVID-19 в Грузии превысило 366 тысяч
За последние сутки в Грузии выявлено 1010 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 19 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 366 078, а число умерших - 5 316.
Вылечились 351 747 человек.
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