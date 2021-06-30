Число инфицированных COVID-19 в Грузии превысило 366 тысяч

За последние сутки в Грузии выявлено 1010 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 19 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 366 078, а число умерших - 5 316.

Вылечились 351 747 человек.