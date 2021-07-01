https://news.day.az/world/1357858.html Названа причина переноса встречи ОПЕК+
Названа причина переноса встречи ОПЕК+
Страны ОПЕК+ перенесли переговоры по сделке об ограничении добычи нефти на пятницу, 2 июля. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В четверг на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а также министерской встрече представители стран-участниц не смогли прийти к консенсусу об уровнях добычи нефти с августа. Отмечается, что ОАЭ не согласились со своей базой отсчета сокращения добычи. Переговоры, целью которых является сформировать рекомендации по параметрам соглашения после июля, продолжатся в пятницу.
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