Названа причина переноса встречи ОПЕК+

Страны ОПЕК+ перенесли переговоры по сделке об ограничении добычи нефти на пятницу, 2 июля. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В четверг на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а также министерской встрече представители стран-участниц не смогли прийти к консенсусу об уровнях добычи нефти с августа. Отмечается, что ОАЭ не согласились со своей базой отсчета сокращения добычи. Переговоры, целью которых является сформировать рекомендации по параметрам соглашения после июля, продолжатся в пятницу.