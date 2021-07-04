В Грузии временно приостановлена регистрация на массовую вакцинацию

"После вчерашней кибератаки на портал Минздрава Грузии регистрация была приостановлена. Над решением проблемы круглосуточно работает специальная группа, некоторые помехи исправлены, но не все, поэтому работа продолжается. По завершении восстановительных работ население получит информацию, об этом", - сообщила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, передает Day.Az со ссылкой на 1tv.ge.

По ее словам, проблема до сих пор полностью не устранена, поскольку она оказалась сложнее, чем предполагалось первоначально.

"Колл-центрам, вероятно, понадобится время до конца завтрашнего дня, поэтому нам придется дождаться запуска портала, а затем мы предоставим вам дополнительную информацию о том, начнется ли массовая иммунизация завтра", - сказал Габуния.