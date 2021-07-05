Цена нефти марки Brent обновила рекорд 2018 года

Стоимость барреля нефти Brent впервые с 30 октября 2018 года перешагнула отметку в 77 долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, причиной подорожания стала отмена заседания ОПЕК+, которое должно было состояться сегодня.

По состоянию на 20:15 по Баку цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,14 процента - до 77,04 доллара, августовских фьючерсов на WTI - на 1,38 процента, до 76,2 доллара за баррель.

В понедельник должно было пройти заседание ОПЕК+, однако начало встречи задерживалось, поскольку участники вели неформальные консультации. Как сообщили источники в делегациях альянса, в итоге организация отменила свою встречу и пока не определилась с новой датой переговоров.

Как сообщило агентство Блумберг со ссылкой на делегатов, квоты ОПЕК+ пока сохраняются на текущих уровнях.