В Великобритании вспыхнул норовирус

В Великобритании фиксируются случаи вспышек норовирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

За последние пять недель (с мая по июль) было обнаружено 154 вспышки норовируса. Такие данные привели в Службе общественного здравоохранения Англии (PHE).

Норовирус - кишечная инфекция, он вызывает тошноту и диарею. Он передается через зараженных людей, а также от соприкосновения с предметами.

Большая часть случаев с инфекцией пришлась на образовательные и детские учреждения.

Врачи говорят, что первые симптомы проявляются в виде тошноты, рвоты, диареи. У больного также повышается температура, возникают боли в животе и ноют конечности.

Если зараженного стошнило на пол, то поверхность следует обработать горячей водой с добавлением отбеливателя для дезинфекции.

Также больному не следует находиться на кухне вблизи еды. Норовирус легко перекидывается на продовольствие. Важно надевать перчатки и стирать вещи.