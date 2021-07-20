Индию заподозрили в занижении числа погибших от COVID-19 в десять раз

Число смертей в ходе пандемии коронавируса в Индии может оказаться в десять раз больше официальных данных. Об этом сообщили в Центре глобального развития США, передает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Американские эксперты заподозрили Индию в занижении показателей смертности от COVID-19 после проведения собственного исследования. Они напомнили, что на данный момент официальные источники сообщают о 400 тысячах погибших. "Реальность, конечно, катастрофически хуже. Возможно, погибло слишком много людей - миллионы, а не сотни тысяч", - сказано в отчете Центра.

По данным исследователей, в период с января 2020-го по июнь 2021-го в Индии умерло на 3-4,7 миллиона человек больше, чем обычно. Предполагается, что большую часть смертей вызвало заражение коронавирусом. В отчете отмечено, что точное число погибших в результате осложнений COVID-19 невозможно подсчитать, но оно точно больше обнародованных данных. В частности, эксперты отметили, что первая волна коронавируса в стране была значительно более смертоносной, чем заявлено в СМИ.

Для получения достоверной информации американские исследователи использовали три основных источника: данные службы регистрации актов гражданского состояния о рождаемости и смертности, официальные показатели смертности от коронавируса в Индии и результаты опроса 900 тысяч местных жителей.

19 июля главный министр индийского штата Раджастан Ашок Гелот заявил о наступлении третьей волны коронавируса в стране. При этом в июне власти Индии частично сняли ограничения, которые были введены в апреле на фоне стремительного распространения вируса.