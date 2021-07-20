https://news.day.az/world/1363314.html И.о. министра обороны Армении подал в отставку
И.о. министра обороны Армении подал в отставку
Исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян представил заявление об отставке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе военного ведомства республики, передает Day.Az.
Издание "168 часов" со ссылкой на свои источники сообщает, что Арутюнян уже провел прощальную встречу в министерстве.
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