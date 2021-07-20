И.о. министра обороны Армении подал в отставку

Исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян представил заявление об отставке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе военного ведомства республики, передает Day.Az.

Издание "168 часов" со ссылкой на свои источники сообщает, что Арутюнян уже провел прощальную встречу в министерстве.