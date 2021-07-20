Число жертв наводнения в Германии возросло до 169

Число погибших в результате наводнения в Германии достигло 169.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщили спасательные службы страны.

По данным, только в федеральной земле Рейнланд-Пфальц число жертв стихии составило 121.

Ранее сообщалось не менее чем о 164 погибших в Германии, где с прошлого понедельника шли ливни. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт.