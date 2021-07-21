В Турции прирост случаев коронавируса достиг максимума за два месяца

Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил во вторник 8780, это максимальный показатель с конца мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом свидетельствуют данные минздрава страны.

Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне - первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч.

"Сегодня сделано 198 537 тестов, выявлено 8780 новых случая COVID-19, умерли 46 человек", - говорится в сообщении турецкого минздрава.

С 1 июля в Турции полностью отменен комендантский час в связи с улучшением эпидситуации в стране. Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа в середине июля заявил, что число случаев заражения штаммом "дельта" в стране возросло за последнюю неделю почти втрое и достигло 750.