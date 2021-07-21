В России выявили 23 704 новых случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 23 704 новых случая коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 6 030 240.

Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

За 19 июля было выявлено 23 770 заражений COVID-19.