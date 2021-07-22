Впервые за все время существования Хаджа саудовские женщины-солдаты охраняют Мекку

Первая группа саудовских женщин-солдат вышла на службу для работы в священных местах ислама, они помогают обеспечить ежегодное паломничество Хаджа, сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.

С апреля десятки женщин-солдат стали частью служб безопасности страны, которые следят за паломниками в Мекке и Медине, местах зарождения ислама.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд провел социальные и экономические реформы в рамках планов модернизации консервативного мусульманского королевства и привлечения иностранных инвестиций в рамках стремления к диверсификации.

Согласно своему плану реформ, известному как "Видение 2030", наследный принц снял запрет на вождение автомобилей для женщин, позволил взрослым женщинам путешествовать без разрешения опекунов и предоставил им больший контроль над семейными делами.