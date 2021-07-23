Глава ЦРУ США сделал заявление в связи с происхождением коронавируса

Американские власти пока не пришли к окончательному выводу о происхождения нового коронавируса. Об этом директор ЦРУ Уильям Бернс заявил в четверг в интервью Национальному общественному радио США.

Бернсу был задан вопрос, какова, по оценке ЦРУ, вероятность утечки коронавируса из лаборатории в Ухане. Глава управления напомнил, что американский президент Джо Байден ранее попросил разведсообщество США попытаться сделать свое заключение по этому вопросу. "Честный ответ на сегодня состоит в том, что мы не можем предложить окончательный вывод относительно того, возник ли он из-за нештатной ситуации в лаборатории или <...> путем естественной передачи от инфицированных животных человеку. Мы усердно работаем", - ответил Бернс.

"Две реальности заключаются в том, что правительство КНР изначально не продемонстрировало прозрачность, не сотрудничало с расследованием ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) в полной мере, а недавно был намек, что оно намерено также отказаться от сотрудничества на дальнейших этапах. Это очень прискорбно. Мы продолжим делать все возможное, чтобы собрать данные об этом [о происхождении коронавируса], будем работать с остальной частью разведывательного сообщества и предоставлять наилучшие ответы, которые мы можем ", - утверждал глава ЦРУ. Однако он не исключил, что мировое сообщество так и не сможет выяснить происхождение коронавируса. "Это возможно. Это возможно, как и в ситуации со многими другими вещами, по которым мы, вероятно, никогда не сможем прийти к окончательному заключению", - сказал Бернс, отвечая на соответствующий вопрос.