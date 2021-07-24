Российские тюрьмы предложили охранять дронами

Уникальный российский беспилотник-перехватчик "Волк-18" предложили использовать для охраны тюрем. Такую идею высказал замгендиректора Концерна ВКО "Алмаз-Антей" по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он пояснил, что помимо своей основной задачи по обеспечению безопасности аэродромов дрон можно применять для уничтожения других летательных аппаратов, с помощью которых злоумышленники пытаются передать в тюрьмы посылки. Савицкий уточнил, что на одном из демонстрационных показов "Волка" присутствовали представители ФСИН, и они "высоко оценили его возможности".