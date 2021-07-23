Редкий природный феномен в Индии попал на видео

В Индии в штате Харьяна произошел уникальный природный феномен - прямо из-под воды поднялась земля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает The Indian Express.

Видео явления опубликовал в Facebook местный житель Джагат Вани. Ролик уже набрал 5,7 миллиона просмотров. На кадрах записи видно, как из-под воды внезапно начинает подниматься земля.

На данный момент непонятно, что спровоцировало такое явление. Пользователи сети пытались выдвинуть свои теории.

Некоторые считают, что земля поднялась из-за тектонической активности, другие уверены, что это произошло из-за собравшегося в почве метана.