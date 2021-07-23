https://news.day.az/world/1364125.html Редкий природный феномен в Индии попал на видео
Редкий природный феномен в Индии попал на видео
В Индии в штате Харьяна произошел уникальный природный феномен - прямо из-под воды поднялась земля.
Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает The Indian Express.
Видео явления опубликовал в Facebook местный житель Джагат Вани. Ролик уже набрал 5,7 миллиона просмотров. На кадрах записи видно, как из-под воды внезапно начинает подниматься земля.
На данный момент непонятно, что спровоцировало такое явление. Пользователи сети пытались выдвинуть свои теории.
Некоторые считают, что земля поднялась из-за тектонической активности, другие уверены, что это произошло из-за собравшегося в почве метана.
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